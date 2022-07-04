Впевнені, що всі, хто вже подивився новий сезон «Дивних див», задавалися як мінімум двома питаннями: яка б пісня врятувала б особисто його від Векни, і що це за легендарний трек Кейт Буш, який заслуховувала до дірок Макс Мейфілд?

Намагатимемося зараз не проспойлерити тим, хто ще не встиг подивитися четвертий сезон «Дивних див», фінальні серії якого вийшли на Netflix 1 липня. Але розкриємо один факт: світ врятує музика!

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І одним із ключових треків «Дивних див 4» стала улюблена пісня Макс – Running Up That Hill Кейт Буш. Цікаво, що трек вийшов 37 років тому, а завдяки серіалу отримав другий шанс і піднявся в топ світових чартів.

Слухати пісню Кейт Буш Running Up That Hill з «Дивних див 4»

Трек Running Up That Hill приніс Кейт Буш за останні місяці 2,3 млн доларів (інформація на момент 31 червня 2022 року, тобто до виходу фінальних серій «Дивних див», тому сума швидше за все зросте ще в кілька разів!)

Нагадаємо, що в день виходу двох фінальних серій четвертого сезону «Дивних див» Netflix “впав”, швидше за все, через велику кількість одночасних відвідувачів.

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