Королева Єлизавета ІІ передасть частину своїх обов’язків принцу Чарльзу

Британська монархія готується до змін

Королева Єлизавета ІІ нарешті зважилася передати частину своїх королівських обов’язків принцу Чарльзу. Про це пише Telegraph з посиланням на інсайдерів з Букінгемського палацу.

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Тепер перелік офіційних обов’язків 96-річної королеви, який не змінювався протягом останніх 10 років, виглядатиме інакше. Невдовзі Єлизавета ІІ не братиме участі у церемонії відкриття парламенту та закордонних візитів.

Королева зосередиться на «низці дипломатичних та парламентських обов’язків», «прийматиме закордонних гостей», а також підтримуватиме «єдність і національну ідентичність».

Фото: Getty Images

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