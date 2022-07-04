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Дочекався: Королева Єлизавета ІІ передасть частину своїх обов’язків принцу Чарльзу

Королева Єлизавета ІІ передасть частину своїх обов’язків принцу Чарльзу

Британська монархія готується до змін

Королева Єлизавета ІІ нарешті зважилася передати частину своїх королівських обов’язків принцу Чарльзу. Про це пише Telegraph з посиланням на інсайдерів з Букінгемського палацу.

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Тепер перелік офіційних обов’язків 96-річної королеви, який не змінювався протягом останніх 10 років, виглядатиме інакше. Невдовзі Єлизавета ІІ не братиме участі у церемонії відкриття парламенту та закордонних візитів.

Королева зосередиться на «низці дипломатичних та парламентських обов’язків», «прийматиме закордонних гостей», а також підтримуватиме «єдність і національну ідентичність».

Фото: Getty Images

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