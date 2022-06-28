Kalush Orchestra запишуть спільний трек з британцем Семом Райдером

Представники своїх країн на «Євробаченні-2022» готують сюрприз для фанатів

Мабуть, після перемоги італійського гурту Maneskin на «Євробаченні-2021» ледь не кожен мріяв про їхню спільну пісню з представниками від України гуртом Go_A, які посіли 5 місце на пісенному конкурсі. Чутки про спільний трек ходили довго, але так і не справдилися. А ось цьогорічні переможці «Євробачення» український колектив Kalush Orchestra вирішили записати трек з представником Великої Британії Семом Райдером, який посів друге місце.

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«Ми вже обговорили це з ним і плануємо випустити наше музичне творіння найближчим часом. Ми дуже хочемо, щоби всі його почули», – заявив Олег Псюк в інтерв’ю Metro.

Також він наголосив, що не готовий розкривати подробиці і поки що це є секретом. Раніше Сем Райдер також сказав, що вони готують сюрприз для фанатів.

Нагадаємо, що «Євробаченн-2023» буде проходити не в Україні через повномасштабне вторгнення росії. Як альтернативу, конкурс запропонували провести у Великій Британії, бо представник цієї країни зайняв друге місце.

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