Новий канал>G.space>Новини

Шон Пенн повернувся в Україну та відвідав Ірпінь та Бучу

Шон Пенн повернувся в Україну та відвідав Ірпінь та Бучу

Знаменитість продовжує підтримувати нашу країну у боротьбі проти російської аресії

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн знову приїхав до України. Це вже другий візит зірки за час повномасштабної війни. Спочатку Шона Пенна помітили у Києві, а пізніше він побував в Бучі та Ірпені.

Related video

В Україні Шон Пенн знімає документальний фільм про те, як наша країна тримається у надважких умовах під час російської агресії. Подробиці стрічки поки що не розголошуються. Але вже відомо, що у фільмі будуть інтерв’ю з визначними особистостями, ветеранами, військовими в Україні.

У рамках знімального процесу раніше Шон Пенн побував на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. Також у листопаді 2021 року актор несподівано відвідав зону бойових дій на Донбасі.

Нагадаємо, Шон Пенн підтримав Україну у боротьбі з російськими окупантами. Його благодійний фонд CORE зобов’язався допомагати українським біженцям, які продовжують прибувати до Польщі, рятуючись від війни.

Фото: Getty Images

Читай також:

«Світ не забув»: NK, TVORCHI та MELOVIN — про благодійний концерт у Празі

Пісню «Океана Ельзи» заспівав маленький Лео з Ірпеня (Відео)

новости 2022 новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь