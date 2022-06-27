Шон Пенн повернувся в Україну та відвідав Ірпінь та Бучу

Знаменитість продовжує підтримувати нашу країну у боротьбі проти російської аресії

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн знову приїхав до України. Це вже другий візит зірки за час повномасштабної війни. Спочатку Шона Пенна помітили у Києві, а пізніше він побував в Бучі та Ірпені.

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В Україні Шон Пенн знімає документальний фільм про те, як наша країна тримається у надважких умовах під час російської агресії. Подробиці стрічки поки що не розголошуються. Але вже відомо, що у фільмі будуть інтерв’ю з визначними особистостями, ветеранами, військовими в Україні.

У рамках знімального процесу раніше Шон Пенн побував на Алеї Героїв Небесної Сотні у Києві. Також у листопаді 2021 року актор несподівано відвідав зону бойових дій на Донбасі.

Нагадаємо, Шон Пенн підтримав Україну у боротьбі з російськими окупантами. Його благодійний фонд CORE зобов’язався допомагати українським біженцям, які продовжують прибувати до Польщі, рятуючись від війни.

Фото: Getty Images

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