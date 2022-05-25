Тор Кохання та грім: дивитися офіційний трейлер

Marvel Studios представили новий трейлер четвертої частини фільму «Тор: Кохання та грім».

«Топ Ґан: Меверік» – дивитися трейлер онлайн:

«Після того, як Тор врятував планету в 500-й раз, він вирушає в нову подорож. Він приходить у форму, повернувши тілу божественний вигляд. І після всього він завойовує свій титул єдиного і неповторного Тора…» — говориться у трейлері.

А потім у ролику постає колишня подруга скандинавського бога Джейн, яка стала богинею грому. Тепер екскоханим треба об’єднатися, щоб разом протистояти новому ворогові — Горру. Він переконаний, що всі боги — егоїстичні істоти, які приносять людям лише біль, тому настав час позбавити світ від них.

Головні ролі у фільмі зіграли Кріс Гемсворт, Наталі Портман, Крістін Бейл, Тесса Томпсон і Тайка Вайтіті.

Прем’єра фільму «Тор: Кохання та грім» відбудеться 6 липня 2022 року.

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