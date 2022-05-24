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Том Круз став пілотом ВМС США у трейлері фільму «Топ Ґан: Меверік»

Топ Ґан Меверік: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Paramount презентувала офіційний трейлер екшну «Топ Ґан: Меверік».

«Топ Ґан: Меверік» – дивитися трейлер онлайн:


Нові часи потребують нових героїв і породжують нових ворогів. Саме тому ВМС США обрали найкращого з найкращих – капітана Піта «Меверіка» Мітчела, щоб навчити своїх льотчиків вищому пілотажу. Меверіку потрібно стати наставником та тренером для еліти військових повітряних сил США, адже на них чекає важкий бій. «Думатимеш головою – загинеш. Повір мені», – говорить герой Тома Круза у трейлері. Чи пройдуть Меверік та його пілоти цю місію?

Головні ролі зіграли Том Круз та Дженніфер Коннеллі.

Прем’єра фільму «Топ Ґан: Меверік» запланована на 2 червня 2022 року.

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