Суд із Paramount через фільм «TOP GUN: MAVERICK» із Томом Крузом

Ізраїльська сім’я подала до суду через фільм з Томом Крузом «Top Gun: MAVERICK»

6 червня, до федерального суду в штаті Каліфорнія подали позов проти кіностудії Paramount у зв’язку з порушенням авторських прав. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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Позивачі – Шош та Юваль Йонаї, вдова та син Ехуда Йонаї, автора статті у California Magazine, на основі якої було написано сценарій оригінального фільму «Топ Ган», що вийшов на екрани 1986 року.

Тоді Paramount уклала контракт із Йонаї, отримавши дозвіл на використання матеріалу. 2018 року сім’я Йонаї повідомила кіностудію про припинення контракту з 2020 року.

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Згідно з позовом, кіностудія проігнорувала повідомлення. Випустивши 2022 року на екрани фільм-продовження, який, як стверджує родина Йонаї, також ґрунтується на оригінальній статті.

У кінокомпанії заперечують звинувачення у порушенні авторського права та заявляють, що мають намір відстоювати свою позицію в суді.

Фото – кадр з фільму, Getty Images

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