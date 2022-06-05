Фільми та мультфільми про навколишнє середовище: ТОП-10

Фільми про навколишнє середовище часом захопливіші, ніж пригодницька фантастика. Природа вміє створювати надзвичані дива, а людина не тільки оберігати, але й руйнувати все навколо. Хочете подивитися, від чого насправді холоне кров, подивуватися можливостям природи? Ми зібрали список із 10 фільмів – художніх, документальних, анімаційних, в яких йдеться про різні екологічні проблеми та способи їх вирішення.
У центрі сюжету – колишній віце-президент США Альберт Гор. Він роз’яснює, чим небезпечні наслідки потепління в найближчому майбутньому, і чому необхідно обмежити зростання викиду в атмосферу вуглекислого газу, викликаного діяльністю людини.
Фільм, що розповідає про проблему глобального потепління, зібрав у прокаті понад 20 млн доларів і отримав вкрай неоднозначну оцінку від критиків. Але це не завадило йому здобути два «Оскари» в номінаціях «Документальний фільм» і «Пісня до фільму», а Американський інститут кіно назвав «Незручну правду» однією з найбільших подій 2007 року.
У тому ж році Альберт Гор був нагороджений Нобелівською премією миру «за вивчення наслідків глобальних кліматичних змін, викликаних діяльністю людини, і вироблення заходів з їх можливого запобігання». Слова «незручна правда» стали загальновживаними у США, а сам фільм потрапив до розділу «це має знати кожен».
Читай: Сортування сміття: поради для початківців від менеджера «Україна без сміття»
Комусь наявність мультфільму в цьому списку видасться недоречною, але саме «ВАЛЛ-І» став для багатьох дітей першим джерелом інформації про велику «сміттєву» проблему на Землі. Зараз у моді усвідомлене споживання, переробка й екологічність, але більшість людей приходять до цих питань у зрілому віці. А зворушливий мульт про робота-сміттяра Валл-і і його подругу Єву дає можливість з раннього дитинства вкласти в голови і серця дітей просту думку про те, що планету треба берегти.
Ще одна робота, присвячена проблемі переробки сміття. У центрі документального фільму троє друзів, які живуть у найбільшому сміттєвому селі Забалін, розташованому біля Каїра. Жителі цього села від малого до великого працюють зі сміттям – сортують, миють, переробляють… В їхнє поселення звозять сміття з усього Єгипту і не тільки, і місцеві виживають завдяки такій непростій роботі. Фільм показує цілий світ на околиці одного з найбільших міст Африки, про існування якого багато хто навіть не здогадується.
Цей документальний фільм підіймає глобальну проблему полювання на дельфінів у Японії, в національному парку Тайдзі. Частина ссавців потрапляють у дельфінарії й океанаріуми, але більшість дельфінів вбивають, і м’ясо продають на ринках, як делікатес. У «Бухті» розповідається про особливий метод лову загоном, який практикують у Тайдзі, коли човнами і катерами дельфінів масово заганяють у бухту, а потім сітями перекривають вихід в море. Фільм отримав «Оскара» в номінації «Кращий повнометражний документальний фільм» у 2010 році.
Американський повнометражний анімаційний фільм 2012 року, режисерів Кріса Рено і Кайла Балди знятий за мотивами однойменної дитячої книги Доктора Сьюзі. Це історія про містечко Всімнужвіль, де дуже чисто, прибрано, але не вистачає свіжого повітря і немає… жодного живого дерева! Головний герой Тед вирушає на пошуки справжнього дерева, щоб порадувати свою подругу Одрі, і знайомиться з Лораксом, кумедним духом лісу. Цей веселий і водночас трохи сумний мульт відкриває перед глядачами різного віку найважливіші проблеми сучасного світу – забруднення навколишнього середовища і масову вирубку лісу.
Цей фантастичний бойовик режисера Ніка Копуса присвячений темі глобального потепління.
Читай: 5 способів допомогти планеті, не напружуючись: Лайфхак для ледачих, але свідомих
Рік 2020. Професор екології Том Арчер вважає, що буріння в Гренландії енергетичною компанією Хало призведе до танення льодовиків, але слова професора ігнорують. Для збору доказів Том прибуває в Арктику і виявляє, що все людство під загрозою. Він вирушає додому, щоб врятувати свою сім’ю, а тим часом льодовики починають танути з величезною швидкістю.
Документальний фільм, присвячений темі масового вимирання бджіл. Ця проблема не так широко відома, тому «Більше, ніж мед» став практично єдиним докладним джерелом інформації про неї. Збір меду в світі дійшов до промислових масштабів, і це призвело до того, що бджоли гинуть у великій кількості. На тлі танення льодовиків і забруднення океанів, можливо, ця проблема здасться комусь не глобальною, але варто подивитися «Більше, ніж мед», і ви будете думати зовсім інакше. Бджоли вміють бути переконливими!
Цей короткий мульт якось сам собою затесався у нашу добірку, адже 20 хвилин ви точно знайдете на перегляд! Чорно-білий мультфільм із простим і зрозумілим навіть маленькій дитині сюжетом про надмірне споживання і поширення цієї проблеми в США показують на тренінгах, у школах та університетах. Його можна подивитися на YouTube практично всіма мовами світу, тож постарайтеся знайти час і обов’язково подивитися, це справді корисно!
Цей документальний фільм режисера Стефані Сохніг свого часу спричинив фурор. Він оповідає про індустрію питної води, з якою ми стикаємося щодня. Сотні, десятки тисяч пластикових пляшок з водою щодня використовуються в світі і щодня викидаються. Які наслідки це може мати зрештою, і як ми можемо вплинути на «пляшкову індустрію»? Відповіді на ці питання є в «Обутилочних», тож всім рекомендуємо обов’язково подивитися цей фільм.
Це навіть не фільм, а цілий серіал, знятий для каналу History Channel, в якому учені розмірковують на тему того, що станеться з нашою планетою, тваринами і рослинами на ній, якщо людина зникне. На початку фільму диктор заявляє, що у фільмі не повідомляється про те, як, коли і чому зникне людство. Йдеться виключно про наслідки зникнення людей. Цей фільм заснований на результатах дослідження територій, раптово покинутих людьми, а також можливих наслідків припинення догляду за будівлями і міською інфраструктурою.
Гіпотеза про покинутий світ ілюстрована цифровими зображеннями, що показують подальшу долю таких архітектурних шедеврів як Емпайр-стейт-білдінг, Букінгемський палац, Сірс-Тауер, Спейс-Нідл, міст Золоті ворота, Ейфелева вежа, Біг-Бен та ін. Повірте, це варто побачити!
Фото – iStock
Читай також:
СЕРІАЛИ 2021: новинки, які варто подивитися