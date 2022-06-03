Артем Пивоваров та DOROFEEVA – Думи: прем'єра пісні на вірш Шевченка

Пісню «Думи» було створено у рамках авторського проєкту Артема «Твої вірші, мої ноти» – для DOROFEEVA це перший реліз від початку війни. Артисти презентують цей музичний твір у 100 день війни, 100 день, сповнений болем, сумом та надією на нашу перемогу!

Композиція натхненна віршем видатного поета Тараса Григоровича Шевченка «Думи мої, думи мої» (1840) — вічною класикою української літератури, що актуальна й зараз. Рядки,пронизані сумом за Батьківщиною, жалем та вірою у вільне життя на рідній землі, у наші часи набули особливого сенсу:

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– Ми переживаємо нелегкі часи. Перебуваючи у безперервному потоці інформації, намагаємося заповнити екзистенційну порожнечу. Ми постійно в собі, наодинці зі своїми думками, з якими буває складно. Та ми маємо усвідомлювати, що кожен українець з усіма його переживаннями й складнощами потрібен своїй країні як ніколи. Україна – наша ненька, що приймає нас такими, якими ми є. Вона живе всередині нас. І те саме ми хочемо бачити в наших дітях, – говорить Артем.

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– Мільйони українців були вимушені покинути свій дім через війну. Сум за Батьківщиною, що відчував Шевченко, коли писав цей вірш – саме те, що кожен переживає зараз. Коли я їздила з благодійними концертами по Європі, зрозуміла, що ще ніколи так не сумувала за Україною, за Києвом, за домом, за своїми людьми, за українцями…Іноді дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці. Тому нам всім потрібно не потонути в цих думах, допомогти собі, один одному та країні випливти, вистояти, зберегти свій культурний код. Зараз надважлива місія в тому, щоб українська культурна спадщина жила та голосно звучала! – ділиться DOROFEEVA.

Відео у чорно-білих кольорах і два сучасних голоси України, об’єднані творчістю, музикою та надією на світле майбутнє.

Довідка

«Твої вірші, мої ноти» – авторський культурний проєкт Артема Пивоварова. Створений задля популяризації та підтримки української культури, поетів і письменників через призму музики. Налічує пісні на твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Старицького, Павла Тичини та інших видатних українських поетів.