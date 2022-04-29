Ед Ширан та гурт «Антитіла випустять спільну пісню: прем’єра 2 травня 2022

Британський співак Ед Ширан та український гурт «Антитіла», учасники якого зараз стоять на захисті України, анонсували спільний трек. Про це стало відомо з соціальних мереж артистів.

Музиканти записали трек, який є міксом пісні Еда Ширана під назвою 2Steps та пісні «Сирени обірвали наш сон» гурту «Антитіла».

Прем’єра треку призначена на 2 травня. А поки можна послухати невеличкий уривок, який «Антитіла» розмістили у своєму Instagram.

«Сирени обірвали наш сон, у дві валізи — все минуле — go go. Ти за кермом, невідомий, всі нерви в кулак», – співає Тарас Тополя.

Нагадаємо, що раніше «Антитіла» мали виступити на благодійному концерті Еда Ширана на підтримку України в Бірмінгемі. Але організатори заходу вважали за правильне не транслювати на екранах людей зі зброєю в руках. Адже концерт носив лише гуманітарний характер.

Читай також:

«Як були тупими, такими і залишилися!»: Леді Гага висміяла росіян на своєму концерті (ВІДЕО)

Про мову та страх: DANTES презентував першу пісню українською «Обійми»