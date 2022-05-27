Тіна Кароль про батька, який пішов на фронт: «Прийняти це було нелегко»

Батько Тіни Кароль, Григорій Ліберман, пішов захищати країну, незважаючи на свій вік

Під час свого візиту до Канн, зірка дала інтерв’ю виданню Le Figaro, де розповіла, що її батько добровільно вступив до лав тероборони.

– Мій батько міг би покинути країну у 67 років, але хоче залишитися і захищати Україну. Він вступив до лав добровольців територіальної оборони. Це його рішення. Прийняти це було нелегко, – поділилася співачка.

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Зазначимо, Григорію Ліберману 67 років (загальна мобілізація проводиться від 18 до 60 років. – Ред.), і він через вік міг безперешкодно виїхати з країни. Втім, чоловік обрав інший шлях.

Сама Тіна Кароль зараз активно гастролює світом – вона дає благодійні концерти та розповідає правду про війну на її Батьківщині. Зірка зізналася, що не знає, коли побачить тата та всю сім’ю й друзів.

Фото – Instagram

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