Гаррі Стайлз та Yungblud підтримали Україну на своїх концертах

Британський рокер Домінік Харрісон, більш відомий як Yungblud, та ще один британський виконавець – Гаррі Стайлз, підтримали Україну
Виконавці вийшли на сцену з українським прапором.
Yungblud опублікував у Instagram відео зі свого концерту у Відні (Австраія). Музикант виніс на сцену український прапор та висловився про те, що молоде покоління має знести путіна та інших «старих виродків».
– Ми можемо змінити ситуацію. У вас є голос. Використовуйте його! Слава Україні! – підписав він відео.
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– Я злий. Я злий за прекрасних людей України. Наше покоління не може підтримувати це лайно. Нам потрібно поміняти цих старих виродків. Нам потрібно викинути цих старих виродків геть. На*уй путіна! На*уй путіна! – кричав співак зі сцени, і його підтримували фанати у залі.
Гаррі Стайлз під час свого концерту в Нью-Йорку вийшов на сцену з прапором України.
Відео цього моменту вже з’явилося в Instagram. У ролику можна побачити, як артист виконує пісню «Sign Of The Times», накинувши на плечі український прапор. У такий спосіб співак висловив підтримку всьому народу України.
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Нагадаймо, що у квітні виконавець випустив ролик на пісню As It Was. Зйомки проходили у перші дні війни в Україні, а режисером кліпу стала українська режисерка Таню Муіньо.
Фото – Getty Images
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