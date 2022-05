Гаррі Стайлз та Yungblud підтримали Україну на своїх концертах

Британський рокер Домінік Харрісон, більш відомий як Yungblud, та ще один британський виконавець – Гаррі Стайлз, підтримали Україну

Виконавці вийшли на сцену з українським прапором.

Yungblud підтримав Україну

Yungblud опублікував у Instagram відео зі свого концерту у Відні (Австраія). Музикант виніс на сцену український прапор та висловився про те, що молоде покоління має знести путіна та інших «старих виродків».

– Ми можемо змінити ситуацію. У вас є голос. Використовуйте його! Слава Україні! – підписав він відео.

– Я злий. Я злий за прекрасних людей України. Наше покоління не може підтримувати це лайно. Нам потрібно поміняти цих старих виродків. Нам потрібно викинути цих старих виродків геть. На*уй путіна! На*уй путіна! – кричав співак зі сцени, і його підтримували фанати у залі.

Гаррі Стайлз підтримав Україну

Гаррі Стайлз під час свого концерту в Нью-Йорку вийшов на сцену з прапором України.

Відео цього моменту вже з’явилося в Instagram. У ролику можна побачити, як артист виконує пісню «Sign Of The Times», накинувши на плечі український прапор. У такий спосіб співак висловив підтримку всьому народу України.

Нагадаймо, що у квітні виконавець випустив ролик на пісню As It Was. Зйомки проходили у перші дні війни в Україні, а режисером кліпу стала українська режисерка Таню Муіньо.

Фото – Getty Images

