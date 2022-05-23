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Гаррі Стайлз та Yungblud підтримали Україну на своїх концертах (ВІДЕО)

Гаррі Стайлз та Yungblud підтримали Україну на своїх концертах

Британський рокер Домінік Харрісон, більш відомий як Yungblud, та ще один британський виконавець – Гаррі Стайлз, підтримали Україну

Виконавці вийшли на сцену з українським прапором.

Yungblud підтримав Україну

Yungblud опублікував у Instagram відео зі свого концерту у Відні (Австраія). Музикант виніс на сцену український прапор та висловився про те, що молоде покоління має знести путіна та інших «старих виродків».

– Ми можемо змінити ситуацію. У вас є голос. Використовуйте його! Слава Україні! – підписав він відео.

 

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Публикация от YUNGBLUD (@yungblud)

– Я злий. Я злий за прекрасних людей України. Наше покоління не може підтримувати це лайно. Нам потрібно поміняти цих старих виродків. Нам потрібно викинути цих старих виродків геть. На*уй путіна! На*уй путіна! – кричав співак зі сцени, і його підтримували фанати у залі.

Гаррі Стайлз підтримав Україну

Гаррі Стайлз під час свого концерту в Нью-Йорку вийшов на сцену з прапором України.

Відео цього моменту вже з’явилося в Instagram. У ролику можна побачити, як артист виконує пісню «Sign Of The Times», накинувши на плечі український прапор. У такий спосіб співак висловив підтримку всьому народу України.

 

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Публикация от UPROXX (@uproxx)

Нагадаймо, що у квітні виконавець випустив ролик на пісню As It Was. Зйомки проходили у перші дні війни в Україні, а режисером кліпу стала українська режисерка Таню Муіньо.

Фото – Getty Images

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