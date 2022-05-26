Ксенія Мішина згадала, як у перший день війни рятувала сина з аеропорту

Українська акторка Ксенія Мішина, яка зараз знаходиться у Бельгії, розповіла, як у перший день війни їй довелося рятувати сина Платона. 24 лютого вночі зірка разом з 10-річною дитиною перебувала в аеропорту в Борисполі, очікуючи рейс в Дубаї, аж раптом почула вибухи. Спочатку знаменитість не придала їм особливого значення, подумавши, що десь ведуться навчання, тому продовжила чекати свій рейс.

Ксенія Мішина розповіла про важку дорогу: «Я просто плакала»

«Наш рейс не скасували, сказали чекати, тому всі люди сиділи, чекали. Через деякий час я почула вибух десь здалеку. Що я можу подумати? Можливо, якісь навчання. Ще через деякий час я почула знову вибух. Вибухи стали частішими, вибігли працівники аеропорту та сказали, що термінова евакуація. Всі люди просто кинулися до дверей. Я завмерла, у мене такий жах був, невже це сталося. Ми побігли до виходу і просто бігли дорогою. Це був неймовірний холод, було дуже страшно, машини не зупинялися. Усі просто бігли дорогою, не розуміли, що трапилося, вибухи лунали ззаду», — розповіла Мішина в інтерв’ю на YouTube.

Коли зірка разом з сином повернулася до Києва, дізналася, що почалася війна і одразу виїхала до Буковеля. Провівши деякий час на заході України, Ксенія поїхала у Бельгію, де у неї були заплановані зйомки в міжнародному проекті.