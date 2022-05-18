Марго Роббі чи Джонні Депп? «Пірати Карибського моря» здивують новою частиною франшизи

Замість нього в ролі ватажка піратів Брукхаймер бачить 31-річну акторку Марго Роббі та зараз намагається вмовити її на зйомки. За словами продюсера, він намагається перебудувати майже 20-річну франшизу «Піратів» навколо нового головного героя, якого ідеально зіграла б зірка «Загону самогубців».

Напевно, не для всіх фанатів буде звичним те, що роль улюбленця Джека-Горобця тепер буде грати жінка. Як тобі таке?

Коментарі Брукхаймера прозвучали через кілька тижнів після того, як Деппа запитали на трибуні під час його широко розрекламованої судової справи проти колишньої дружини Ембер Герд, чи правильним було твердження, що «ніщо на цій землі не змусить його повернутися та працювати з Disney над «Піратами Карибського моря». Депп відповів ствердно, наголосивши, що зав’язав зі своєю з найуспішніших ролей.

Агент Деппа додав, що актор втратив $22,5 млн за шостий фільм «Піратів» після того, як вийшла скандальна стаття Герд, де вона звинуватила його в домашньому насильстві.

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