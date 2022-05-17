Каннський фестиваль 2022: які українські фільми будуть представлені

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17 травня стартував Каннський кінофестиваль
Він триватиме до 28 травня. Цього року на фестивалі покажуть декілька українських фільмів. Серед них фільми молодих українських режисерів: «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука в програмі «Двотижневик режисерів» та «Бачення метелика» Максима Наконечного в конкурсі «Особливий погляд». Про це повідомило Держкіно у Facebook.
На честь відкриття фестивалю розпочав роботу «Український павільйон». Він працює в рамках одного з найбільших у світі кіноринків Marché du Film.
Павільйон запрацював, щоб показати потужності української кіногалузі та можливості для співпраці. Цьогоріч, його особливістю є обговорення українсько-російської війни та проведення благодійного аукціону на підтримку України.
Спеціально для роботи «Українського павільйону» підготовлений інтерактивний каталог з більш ніж 200 українських проєктів і сервісів, які зараз може надавати закордонним партнерам наша держава.
Фото – Держкіно, кадр з фільму «Бачення метелика»
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