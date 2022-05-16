Тіна Кароль виступила у Японії у патріотичній сукні (ФОТО, ВІДЕО)

Артистка прибула до «країни сонця, що сходить» на запрошення японського мільярдера

Українська співачка Тіна Кароль завітала до Японії та виступила на Rakuten Girls Award 2022 на підтримку України 15 травня. На сцену зірка вийшла пишній блакитно-жовтій сукні від українського бренду Lever Couture, яка вразила мережу.

Тіна Кароль виконала свої україномовні хіти «Намалюю тобі зорі», «Закрили твої очі», «Україна — це ти», «Ніжно» і «Вільна». А після виступу українка звернулася до світової спільноти.

«Хочу подякувати Японії та її народу, що так віданно підтримали та продовжують підтримувати Україну. Україна об’єднує весь світ, а так само Японію у боротьбі з ворогом, який вирішив, що немає існувати нація, мова, культура України. Артист — це айдентика нації, а музика — це зброя в його руках. Кожен наш крок — це об’єднаний фронт: творчий, військовий, інформаційний, кіберфронт, — ми боремося за право бути господарем на своїй землі. Ми обов’язково переможемо та відновимо нашу країну, як колись це зробила Японія! Слава націям! Слава Україні!», — сказала співачка.

Після виступу посол США в Японії Рам Еммануель подарував Кароль синьо-жовтий букет квітів. До Японії співачка прилетіла на запрошення японського мільярдера Гіросі Мікітані. Її метою було більше розповісти всьому світу про війну, яку розпочала росія проти України. І Тіні Кароль таки вдалося це зробити наступного дня, 16 травня, під час прес-конференції у Клубі іноземних кореспондентів Японії в Токіо.

Читай також:

Kalush Orchestra – Stefania: дивитися онлайн прем’єру кліпу (ВІДЕО)

Україна зайняла друге місце за кількістю набраних голосів в історії «Євробачення»