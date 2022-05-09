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Mahmood та BLANCO – Brividi: все про учасників Євробачення 2022 від Італії

Mahmood та BLANCO – Brividi: все про учасників Євробачення 2022 від Італії

Після перемоги Måneskin у 2021 році представлятимуть Італію на «Євробаченні-2022» співаки Mahmood та BLANCO

Дует посів перше місце на музичному фестивалі у Сан-Ремо, де традиційно визначається італійський учасник міжнародного конкурсу.

Mahmood та BLANCO – Brividi

У 2022 році Mahmood та BLANCO представили на фестивалі у Сан-Ремо пісню «Brividi», яка вже встигла стати світовим хітом. За тиждень кліп «Brividi» зібрав понад 16 млн переглядів, а живий виступ – 9,8 млн. Крім того, трек увійшов до топ-10 найпопулярніших пісень на Spotify у всьому світі: за останні 24 години його прослухали понад 3 млн разів.

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Хто такі Mahmood та BLANCO?

Італійський співак Mahmood (Алессандро Мамуд) представляв Італію на «Євробаченні-2019» з піснею «Soldi» і посів друге місце. Перемогою виконавець поступився «Arcade» Дунканом Лоуренсом.

Mahmood народився в сім’ї італійки та єгиптянина. Незважаючи на походження батька, 29-річний музикант не говорить арабською і вважає себе християнином (католиком). При цьому у 2019 році після тріумфу на фестивалі в Сан-Ремо тодішній заступник прем’єр-міністра Маттео Сальвіні, відомий своїми антиіммігрантськими поглядами, розкритикував його за перемогу.

 

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Mahmood не любить, коли його класифікують за національністю чи сексуальною орієнтацією. Хоча в кліпі «Brividi» показано гомосексуальну пару, співак ніколи не робив публічного камінг-ауту.

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– Заява «я гей» ні до чого не приведе. Якщо ми продовжимо підкреслювати ці відмінності, гомосексуальність ніколи не сприйматиметься як нормальне явище, яким вона і є, – говорив він італійській пресі.

 

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Хоча він відмовився відповідати на питання про орієнтацію, він заявив, що «щасливий і у стосунках».

Співаку BLANCO (Рікардо Фабріконі) лише 18 років. Свій перший міні-альбом він випустив у 2020 році, після чого уклав контракт із лейблом Universal та дебютував зі студійним альбомом Blu celeste у вересні 2021 року. За цей час платівка встигла стати в Італії тричі платиновою.

 

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Про що пісня Mahmood та BLANCO – Brividi

Італійське слово «brividi» перекладається як «тремтіння »або «мурашки». Пісня Mahmood і BLANCO розповідає про кохання двох людей, які переживають кризу у стосунках.

 

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Фото – Instagram

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