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Композиторка саундтреку до серіалу «Чорнобиль» Гільдур Ґуднадоттір дасть концерт на підтримку України

Концерт композиторки саундтреку до серіалу Чорнобиль Хільдур Гуднадоуттир на підтримку України.

Ісландська віолончелістка та композиторка, яка написала саундтрек до серіалу «Чорнобиль», дасть концерт на підтримку України. Про це стало відомо з Instagram будівлі колишньої електростанції Kraftwerk.

Концерт на підтримку України відбудеться у Берліні у самій будівлі колишньої електростанції Kraftwerk 7 травня. Він супроводжуватиметься аудіо-візуальним перформансом.

Кошти від продажу квитків перерахують гуманітарним ініціативам, що допомагають українцям.

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