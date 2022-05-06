Концерт композиторки саундтреку до серіалу Чорнобиль Хільдур Гуднадоуттир на підтримку України.

Ісландська віолончелістка та композиторка, яка написала саундтрек до серіалу «Чорнобиль», дасть концерт на підтримку України. Про це стало відомо з Instagram будівлі колишньої електростанції Kraftwerk.

Концерт на підтримку України відбудеться у Берліні у самій будівлі колишньої електростанції Kraftwerk 7 травня. Він супроводжуватиметься аудіо-візуальним перформансом.

Кошти від продажу квитків перерахують гуманітарним ініціативам, що допомагають українцям.

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