Пол Маккартні вийшов на сцену з українським прапором

Артист не залишився байдужим до війни, яку розпочала росія

Британський музикант та один із засновників The Beatles Пол Маккартні підтримав українців на своєму концерті в США. Під час виступу в місті Спокан, штат Вашингтон, зірка виніс на сцену прапор України та почав ним розмахувати. Про це пише видання Independent.

@PaulMcCartney closed the first night of the #GetBack Tour in Spokane with support for #Ukraine. pic.twitter.com/udFz4NTYJA — Christa Hazel (@ChristaHazel) April 29, 2022

Сталося це в межах світового туру артиста під назвою Got Back. Це вже вдруге, коли Пол Маккартні публічно привертає увагу до війни росії проти Україні. У лютому він опублікував фото з Майдану незалежності та згадав візит до України.

«Згадуємо, як грали для наших друзів в Україні на Майдані незалежності 2008 року та думаємо про них у цей тяжкий час. Ми посилаємо своє кохання та підтримку», – написав музикант.

Фото: Getty Images

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