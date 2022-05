Пол Маккартні вийшов на сцену з українським прапором

Артист не залишився байдужим до війни, яку розпочала росія

Британський музикант та один із засновників The Beatles Пол Маккартні підтримав українців на своєму концерті в США. Під час виступу в місті Спокан, штат Вашингтон, зірка виніс на сцену прапор України та почав ним розмахувати. Про це пише видання Independent.

@PaulMcCartney closed the first night of the #GetBack Tour in Spokane with support for #Ukraine. pic.twitter.com/udFz4NTYJA

— Christa Hazel (@ChristaHazel) April 29, 2022