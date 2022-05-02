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Підтримка легенди: Пол Маккартні вийшов на сцену з українським прапором

Пол Маккартні вийшов на сцену з українським прапором

Артист не залишився байдужим до війни, яку розпочала росія

Британський музикант та один із засновників The Beatles Пол Маккартні підтримав українців на своєму концерті в США. Під час виступу в місті Спокан, штат Вашингтон, зірка виніс на сцену прапор України та почав ним розмахувати. Про це пише видання Independent.

Сталося це в межах світового туру артиста під назвою Got Back. Це вже вдруге, коли Пол Маккартні публічно привертає увагу до війни росії проти Україні. У лютому він опублікував фото з Майдану незалежності та згадав візит до України.

«Згадуємо, як грали для наших друзів в Україні на Майдані незалежності 2008 року та думаємо про них у цей тяжкий час. Ми посилаємо своє кохання та підтримку», – написав музикант.

Фото:  Getty Images

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