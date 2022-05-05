Елтон Джон просить евакуювати жителів Маріуполя

Знаменитість намагається привернути увагу до війни

Британський музикант Елтон Джон закликав терміново допомогти людям, які опинилися в оточенні у Маріуполі. Відповідне звернення артист зробив у своєму Twitter.

Over 245k Ukrainians are living with HIV, many are fleeing their homes & leaving loved ones but disastrously, not all Ukrainians are within reach. I’ve been to Mariupol & I’m heartbroken to see that access is still limited. A full humanitarian corridor is essential to save lives. — Elton John (@eltonofficial) May 2, 2022

«Понад 245 тисяч українців живуть із ВІЛ, багато хто тікає з домівок і залишає близьких, але, на жаль, не всі українці перебувають у межах досяжності. Я бував у Маріуполі, і моє серце розбите від того, що доступ туди досі обмежений. Повноцінний гуманітарний коридор є необхідний для порятунку життів», – написав співак.

Елтон Джон і справді відвідував Маріуполь 10 років тому. Тоді він і його партнер Девід Ферніш хотіли всиновити ВІЛ-інфікованого хлопчика з України, але їм не вдалося це зробити через певні законодавчі фактори.

Раніше Елтон Джон брав участь у глобальній благодійній акції Stand Up For Ukraine для збору коштів на підтримку України й українців, які були змушені стати переселенцями.

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