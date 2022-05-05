Макс Барських розповів американському Rolling Stone про війну в Україні

В zoom-інтерв’ю співак розповів, як рятував сім’ю з Херсона, про ставлення до нього українських військових, перші враження від тренувань та найбільше розчарування в житті

Мабуть, як і кожен українець, Макс Барських до останнього не вірив у можливість війни в Україні.

«Ми живемо в 21 столітті, і ніхто не міг подумати, що це станеться, – поділився артист із Rolling Stone. – Через декілька днів після 24 лютого я вирішив поговорити зі своєю російською аудиторією через соціальні мережі та поділитися всім, що відбувається. 100% правда, побачена на власні очі. На що я отримав безліч коментарів з ненавистю, повідомлень від колись улюблених шанувальників і побажань смерті мені та всій нації. І це було одне з найбільших розчарувань у моєму житті, чесно кажучи».

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З початком війни перше, що зробив співак, – вивіз сім’ю з ще неокупованого Херсону в більш безпечне місце:

«Я вирішив зібрати всіх членів своєї родини і відправити їх за кордон. А по дорозі ми вже проїжджали повз російську військову техніку і перестрілки. Божевілля. Це було схоже на якийсь чортів фільм. Я не спав два дні поспіль, перебуваючи за кермом. На третій день я відчув, ніби знаходжусь в наркотичному сп’янінні. З плином часу ти починаєш звикати до всієї цієї ситуації в країні – це жахливо!»

Повернувшись до Києва, співак вирішив вступити до лав ЗСУ в якості резервіста та розпочати військові тренування. З приводу того, чи змінилося життя з того часу та чи відчуває до себе різницю у ставленні побратимів, Макс каже наступне:

«Я не відчуваю статусу знаменитості. Я звичайний українець. Але солдати дуже підтримують. Спочатку вони зі мною фотографувалися і казали: «Добре, тож у нашій команді є всі, а люди з [музичної] індустрії зараз ідуть у військову службу. І це дуже надихає українських хлопців». Це велика зміна, але знаєте що, мені подобається. І це вчить не забувати, що ти, перш за все, людина. Командир сказав мені: «Це твій вибір. Тобі не потрібно бути тут 100 відсотків часу». Але це було моє рішення».

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На питання журналіста, чи навчився вже користуватися зброєю, Макс відповідає, що 70 відсотків свого часу присвячує тренуванням. І зізнається, що не певен, чи вже готовий когось убити. Але якщо потрібно буде боронити родину та свій народ – він це зробить.