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Про мову та страх: DANTES презентував першу пісню українською «Обійми»

DANTES — Обійми: слухати онлайн

Український співак, блогер і телеведучий Володимир Дантес випустив свою першу пісню українською мовою. Вона називається «Обійми» і присвячується мовному питанню.

DANTES — «Обійми»: слухати онлайн 

Під час війни багато українців почали переходити з російською на українську мову. Але у них залишається страх робити помилки і почути негатив від вже україномовних співгромадян. У своїй пісні Дантес закликає не боятися переходити на українську, підтримувати в тому людей та не сміятися з помилок.

DANTES — Обійми: слухати онлайн

«Сьогодні я, як і багато моїх російськомовних знайомих, переходимо на українську. І я точно знаю, що серед них існує проблема – це страх перед невдачею і помилками, страх сказати щось не те і не так. Тому я написав цю пісню, сидячи вдома і вивчаючи акаунти своїх друзів та інших артистів, які раніше спілкувались російською. Цим треком я хочу підбадьорити всіх, хто намагається, докладає зусилля і йде цим шляхом. А тим, хто досі боїться перейти на українську, я хочу сказати: друзі, нічого страшного в цьому немає. З мене жодного разу не посміялись, а навіть навпаки – стільки підтримки я ще не отримував», – пояснив співак.

Пісню DANTES записав разом із саунд-продюсером Ігорем Кириленко онлайн. Разом із треком на Youtube-каналі артиста з’явилося відео. Ролик створений з кадрів, які ввійшли та не ввійшли до проєкту «Мам, я роблю бізнес» з усіх куточків України. Кадри для відео змонтовані Володимиром самостійно.

DANTES — Обійми: слухати онлайн

«Де б ми не знімали – у Львові, на Донеччині чи в Полтаві – усюди люди зустрічали нас з обіймами. Я дуже хочу, щоб це відео було трохи ностальгічним, і в той же час про майбутнє, бо я впевнений, що скоро ми зможемо спокійно їздити Україною, заходити в гості, їсти і пити так, щоб по вусах текло, а до рота не попало!» – поділився Дантес.

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