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«Як були тупими, такими і залишилися!»: Леді Гага висміяла росіян на своєму концерті (ВІДЕО)

Леді Гага висміяла росіян на своєму концерті (ВІДЕО)

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Американська співачка Леді Гага вчергове висловила свою підтримку Україні та висміяла росіян. Сталося це під час концерту артистки у Лас-Вегасі.

Зірка сказала декілька слів про те, як вона допомагає постраждалим українцям у війні, яку розпочала росія. Потім Леді Гага звернулася  до громадянам рф, сказавши, що їм варто було її заарештувати під час концерту в їхній країні.

«Вони повинні були заарештувати мене в росії, коли мали такий шанс. Я казала їм одягнути на мене наручники. Вони були дурними в той день, і залишаються дурними зараз», – сказала співачка.

Нагадаємо, що у 2012 році Леді Гага давала концерт у Москві. Тоді зі сцени вона підтримала LGBTQ+. У росії за підтримку спільноти жахливо критикують та навіть можуть посадити до в’язниці. «Мене звати Леді Гага. Я живу на Манхеттені, в Нью-Йорку. І я впевнена, що чоловіки та жінки заслуговують на любов однаково. Заарештуй мене Москва. Мені пох*й», – сказала тоді артистка.

Фото: Getty Image

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