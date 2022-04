Леді Гага висміяла росіян на своєму концерті (ВІДЕО)

Селебриті засудила бездіяльність та мовчання громадян росії

Американська співачка Леді Гага вчергове висловила свою підтримку Україні та висміяла росіян. Сталося це під час концерту артистки у Лас-Вегасі.

Зірка сказала декілька слів про те, як вона допомагає постраждалим українцям у війні, яку розпочала росія. Потім Леді Гага звернулася до громадянам рф, сказавши, що їм варто було її заарештувати під час концерту в їхній країні.

«Вони повинні були заарештувати мене в росії, коли мали такий шанс. Я казала їм одягнути на мене наручники. Вони були дурними в той день, і залишаються дурними зараз», – сказала співачка.

Lady Gaga: “They should’ve arrested me in Russia when they had the chance” pic.twitter.com/2g6FcR9Et8

— Gaga Daily (@gagadaily) April 25, 2022