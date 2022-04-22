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Блогерка Саша Пустовіт виходить заміж вдруге: Хто став її обранцем?

Блогерка Саша Пустовіт виходить заміж вдруге: Хто став її обранцем?

У нінишні смутні часи, кожна хороша новина – на вагу золота. Нещодавно ми раділи разом із Вікою Маремухою, яка повідомила, що скоро стане мамою. А сьогодні своєю радісною новиною поділилась блогерка Саша Пустовіт – коханий зробив їй пропозицію.

Любов переможе пітьму! За 57 днів, як в Україні триває повномаштабна війна, ми спостерігаємо за тим, як пари, які довго на це не наважувались, одружуються, як чоловіки роблять пропозиції своїм коханим просто на блокпостах. Сьогодні такі події – ще більш особливі, ніж зазвичай, адже це історії про надію і вірю в щасливе завтра.

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Блогерка Саша Пустовіт (Саша Бо) поділилась на своїй сторінці фото, на якому тримає за руку свого коханого хлопця Платона Тарнавського, а на її пальчику сяє обручка.

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Публикация от САША БО ???????? (@sashaabo)

«Часом, війна розлучає. Та нас дуже сильно об’єднало кохання. Настільки сильно, що я сказала ТАК!» – підписала Саша романтичне фото.

Блогерка кілька днів, як повернулась до рідного Івано-Франківська з Будапешту, куди виїхала після початку війни із двома маленькими синами. Наразі Саша повернула в Україну, щоб вирішити робочі питання, одна, хлопчаки залишились з рідними за кордоном.

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Нагадаємо, що з колишнім чоловіком – Ігорем Пустовітом, Саша розійшлася у 2021 році.

 

 

 

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