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Женя Галич зворушливо привітав сина з Днем Народження: «Я не поряд, вперше за 5 років»

Женя Галич зворушливо привітав сина з Днем Народження: «Я не поряд, вперше за 5 років»

instagram.com/jenia_galich

Соліст гурту O.Torvald, який нещодавно вступив до лав ЗСУ, в соцмережах поділився милим відео із молодшим сином Даниїлом, до якого написав зворушливе привітання

Сьогодні Даниїлу Галичу виповнюється 5 років, і Женя Галич вперше проводить це свято не з родиною. Зараз співак боронить країну у складі ЗСУ, а його дружина Лєра Галич разом із донькою Євою та сином знаходиться в Варшаві.

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«Синочок мій рідний, мій боєць, мій маленький, справедливий воїн, мій ніжний зайчик, моя гордість, моя душа. Коли я мріяв про сина – я хотів саме такого пацана, як ти. Я не поряд, вперше за 5 років, я не поряд у твій день народження, – написав Женя. –  Але ми наздоженем. Все ще попереду. Я тебе люблю. З днем народження».

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Публикация от Jenia Galich (@jenia_galich)

 

Сподіваємося, вже свої 6 років Даниїл святкуватиме разом із всією родиною під блакитним мирним небом вільної України.

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