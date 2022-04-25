Женя Галич зворушливо привітав сина з Днем Народження: «Я не поряд, вперше за 5 років»

Соліст гурту O.Torvald, який нещодавно вступив до лав ЗСУ, в соцмережах поділився милим відео із молодшим сином Даниїлом, до якого написав зворушливе привітання

Сьогодні Даниїлу Галичу виповнюється 5 років, і Женя Галич вперше проводить це свято не з родиною. Зараз співак боронить країну у складі ЗСУ, а його дружина Лєра Галич разом із донькою Євою та сином знаходиться в Варшаві.

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«Синочок мій рідний, мій боєць, мій маленький, справедливий воїн, мій ніжний зайчик, моя гордість, моя душа. Коли я мріяв про сина – я хотів саме такого пацана, як ти. Я не поряд, вперше за 5 років, я не поряд у твій день народження, – написав Женя. – Але ми наздоженем. Все ще попереду. Я тебе люблю. З днем народження».

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Сподіваємося, вже свої 6 років Даниїл святкуватиме разом із всією родиною під блакитним мирним небом вільної України.

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