Режисер фільму Не час помирати прибув до Києва з благодійним проєктом

Знаменитість допомагатиме українцям харчуванням

Режисер останнього фільму про Джеймса Бонда «007: Не час помирати» Кері Фукунага приїхав до Києва. Разом із благодійним проєктом World Central Kitchen, який займається харчуванням під час стихійного лиха, він буде забезпечувати українців їжею. Про це пише Суспільне.

Насправді, відомий режисер приїхав в Укрраїну ще у перші дні повномасштабної війни, щоб допомогти людям, які постраждали від російської агресії. Спершу він допомагав волонтерам та переселенцям у Львові, а потім поїхав до столиці України.

«Я зараз захоплююся Україною, її волею до боротьби, її духом і такими моментами. Продовжуйте чинити опір», – сказав Фукунага.

У своїх соціальних мережах режисер фільму про Джеймса Бонда активно розповідає про реалії війни та публікує фото. Також Фукунага поділився у сторіз відео, де жителі Корюківки на Чернігівщині вийшли на вулиці та зупинили російські танки, які пересувались містом. Окрім того, знаменитість залишив для своїх підписників посилання на фонд «Повернись живим» та закликав допомагати захисникам України.

Фото: Getty Images

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