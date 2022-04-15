Деньги для Охматдета: MamaRika попросила подарок на день рождения

Артистка звернулася до своїх підписників із проханням допомогти зібрати кошти для діток, які постраждали під час війни в Україні

Співачка MamaRika попросила у своїх підписників в Instagram подарунок до дня народження – зібрати спільними зусиллями кошти для Охматдиту. Дівчина розказала Новому каналу, як у неї виникла така ідея, і чому гроші перерахує саме в цей медичний заклад.

– Ніколи навіть не могла собі уявити, що доведеться стільки всього пройти до 33-річного віку, – зізнається співачка. – Зараз, як і всі українці, проживаю найважчий період, але відчуваю серцем, що зовсім скоро всі страждання зміняться на усмішки та щастя. Я щодня питаю себе, як можу допомогти іншим. Просто зробити пост, що в мене день народження, вважаю егоїстичним. Тому вирішила попросити своїх фантастичних підписників об’єднатися та зробити грошовий внесок на мій рахунок. Усі кошти перерахую на рахунок Охматдиту. Я, як кожна мама, мрію, щоб усі дітки були здорові та в безпеці. В Охматдиті зараз рятують життя малюків, постраждалих від цієї страшної війни.

#ДобріІсторії. Єдина зброя – коктейлі Молотова: як киянка обороняла село

#ДобріІсторії. Полишила кисті для макіяжу та взяла до рук зброю: як концертний гример MONATIK’a вступила до ТРО

У співачки майже 450 тисяч підписників. Вона сподівається, що кожен зможе надіслати по кілька гривень.

– Маленьких сум не буває, коли йдеться про добрі справи, – каже MamaRika. – Знаю, що ми разом зможемо зробити надважливу справу. Якщо щодня творитимемо добро, швидше наблизимо всіх нас до перемоги.

Збір коштів триватиме ще кілька днів. Долучитися може кожен, перерахувавши гроші на особистий рахунок співачки: 5358380886370660 Anastasiia Sereda. По завершенню збору коштів співачка в себе в інстаграм оприлюднить всі звіти та суму, яку вдалося зібрати спільними зусиллями

#ДобріІсторії: як креативний директор MOZGI GROUP відкрив волонтерську організацію у Києві