Брітні Спірс чекає на третю дитину!

Зірка оголосила про неочікувану вагітність

Американська співачка Брітні Спірс, яка нещодавно звільнилася з-під опіки свого батька, зізналася, що чекає на поповнення у родині. 40-річна артистка народить своєму нареченому 27-річному фітнес-інструктору Сема Асгарі малюка. Для знаменитості це буде вже третя дитина, а ось для її коханого – первісток.

Про те, які Брітін Спірс дізналася про свою вагітність, співачка розповіла у своєму Instagram.

«Я скинула стільки зайвих кілограм для подорожі на острів Мауї, але набрала вагу назад. Думала, Боже, що з моїм шлунком? Чоловік сказав: ні, ти не вагітна, дурненька! Зробила тест і дізналася, що в мене справді буде дитина», – поділилася зірка.

Також співачка зізналася, що під час попередньої вагітності вона пережила перинатальну депресію.

«Це важко, тому що під час вагітності в мене була перинатальна депресія. Я маю сказати, що це просто жахливо… Жінки тоді про це не говорили… Деякі люди вважали небезпечним, якщо жінка так скаржилася з немовлям усередині, але тепер жінки говорять про це щодня… дякувати Богу, ми не повинні тримати цей біль у таємниці», – написала артистка.

Цікаво, що у своєму пості Брітні Спірс назвала Сема Асгарі своїм чоловіком. Це наштовхує на думку про те, що пара, яка публічно оголосила про заручини, встигла таємно одружитися.

Нагадаємо, що Брітні Спірс має двох синів – 16-річного Шона і 15-річного Джеймса. Хлопчиків артистка народила у шлюбі з танцівником Кевіном Федерлайном. Він отримав опіку над синами після розлучення зі співачкою, оскільки її визнали недієздатною.

Фото: Getty Images

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