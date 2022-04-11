Ані Лорак відмінили концерт в росії. Невже одумалася?

Одіозна артистка досі не висловилася щодо війни прооти України

Співачка Ані Лорак скасувала усі свої концерти у росії та поїхала з донькою в Емірати. Про це стало відомо з офіційного сайту артистки. Якщо ви подумали, що зірка одумалася і почала виступати проти війни проти України, то ні. Свою позицію артистка досі не висловила, з початку повномасштабного вторгнення Ані Лорак зникла з соцмереж та не робила жодних публічних заяв.

Але восени Ані Лорак планує дати концерти у Німеччині та Празі. Як говориться в афіші Кароліни, «одна з найбільш затребуваних співачок сучасності – Ані Лорак – відправляється в довгоочікуваний концертний тур!»

Нагадаємо, що в Україні мають намір позбавити Ані Лорак всіх звань та почесних нагород . Раніше у Чернівцях прибрали іменну зірку Ані Лорак з Алеї зірок.

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