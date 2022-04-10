Стівен Кінг підтримав Україну та опублікував пісню Lama про героїзм Збройних сил України

«‎Король жахів» засуджує війну, яку росія розв’язала проти України

24 лютого життя українців поділилися на «до» та «після». За наказом володимира путіна, який наплював на норми міжнародного права та всі принципи моральності, російська федерація вторглася в Україну та розв’язала повномасштабну війну. А після фотографій зі звільненої від рашистів Бучі (Київська область) стало зрозуміло, що росія не просто намагається захопити наші території, а чинить справжній геноцид проти українського народу.

Героїчний захист українців від російських окупантів триває уже більше півтора місяця. І в цій боротьбі ми не самотні! Світове товариство накладає на рф серйозні політичні та економічні санкції за агресію проти України, забезпечує наших захисників зброєю та воєнною технікою тощо. Всесвітньо відомі зірки виставляють пости зі словами підтримки та збирають гроші для армії й вимушених переселенців. У цьому списку — і американський письменник Стівен Кінг.

«‎Король жахів» з перших днів війни в Україні публічно виступає на підтримку нашої держави та засуджує політику володимира путіна. Автор хорорів також відмовився продовжувати контракти з російськими видавництвами. Тепер прихильники Кінга з рф не зможуть читати його нові романи (якщо вони, звісно, взагалі вміють це робити).

В соціальних мережах Стівен Кінг також регулярно розміщує дописи щодо війни в Україні. Він саркастично звертається до путіна, пророкуючи програш та знищення росії, а також возвеличує силу та героїзм нашого народу.

Зокрема, у своєму Twitter-акаунті «‎король жахів» поділився посиланням на пісню співачки Lama «Не кажу прощай», додавши цитату: «For your listening pleasure as Ukrainian forces dig in» (у перекладі з англійської — «Про боротьбу українських захисників. Приємного прослуховування»).

До слова, це не єдина композиція Lama, яку вона присвятила великому українському народу та Збройним Силам України. Днями співачка випустила сингл «Сильні люди». Її символами стали два пілоти, які візуалізують синергію всіх українців, незламністю та силою яких зараз захоплюється весь світ.

— Дуже скоро те зло, яке прийшло на нашу землю буде повністю знищене, воно принесло нам багато горя, забравши життя невинних людей, поранивши, але не розбивши наші серця. Ми люблячі, щирі та добрі — тому заслуговуємо бути щасливими і Наше щастя вже на порозі! — поділилася думками авторка пісні «Сильні люди» Lama в ексклюзивному коментарі Новому каналу.