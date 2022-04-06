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У мережі опублікували фільм про Маріуполь від загиблого у місті режисера

Mariupolis: дивитись фільм литовського режисера Мантаса Кведаравічуса

Документалку про українське місто тепер можна знайти в інтернеті

У мережі опублікували документальний фільм про українське місто Маріуполь від загиблого там литовського режисера Мантаса Кведаравічуса. 2 квітня митець загинув від рук окупантів, виконуючи свою роботу.

Литовський режисер Мантас Кведаравічус протягом років знімав Маріуполь. У 2016 році він випустив документальний фільм під назвою «Mariopulis». У документалці показано, як живе місто та його люди, коли недалеко від них йде війна. А з початком повномасштабної війни Мантас Кведаравічус повернувся у Маріуполь, щоб показати усі жахи російської окупації та задокументувати воєнні злочини росії.

Світова прем’єра стрічки відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі. А днями доокументальний фільм «Mariopulis» став доступний в онлайн-кінотеатрі Takflix. 50% з продажу квитків передадуть маріупольским організаціям «Платформа ТЮ», «ТворчСхід» і «Пілігрим», які допомагають з евакуацією містян.

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