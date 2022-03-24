Орландо Блум підтримав Україну та прилетів до Молдови допомогти українським дітям

Знаменитість підтримує українських дітей, які тікають від війни

Зірка франшиз «Пірати Карибського моря» та «Володар перстнів» Орландо Блум приїхав до Молдови, щоб допомогти українським біженцям разом з ЮНІСЕФ. Про це стало відомо з Instagram актора.

У своїй соціальній мережі Орландо Блум опублікував кілька фото з українськими дітьми, які зараз перебувають у Молдові. Зараз зірка особисто допомагає тим, кому довелося покинути свої домівки через російську агресію. Також знаменитість закликає робити пожертви, щоб допомогти дітям-біженцям.

«З початком війни в #Україні чи не кожної секунди дитина стає біженцем. Я в Молдові з @UNICEF, зустрічаюся з сім’ями, які були змушені кинути все в пошуках безпеки. Дітям в Україні та за її межами потрібна вся допомога, яку ви можете оказати. Посилання в біо», — написав Орландо Блум.

Це вже не перший раз, коли голлівудський актор допомагає українським дітям. У 2016 році він приїздив на Донбас, а також був у Харкові та Києві.

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