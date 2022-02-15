Марув вагітна! Фото співачки з животом

Співачка MARUV оголосила, що вагітна! Дивися фото, на яких щаслива майбутня матуся позує з животиком

Мі-мі-мішні новини! Стало відомо, що поп-виконавиця MARUV та її чоловік – pr-менеджер Олександр Корсун – вперше стануть батьками. Про це оголосила сама артистка сьогодні, 15 лютого, в день народження. Вона опублікувала декілька фото з животиком, що помітно округлився, і написала:

«Та-дам! У мене сьогодні днюха, і я готова поділитися з вами неймовірною новиною! Ми з очікуванням малюка — вважаю це найдивовижнішим подарунком!»‎

MARUV вагітна! Фото співачки з животиком

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Новина про те, що MARUV вагітна, буквально підірвала соціальні мережі. Підписники поп-виконавниці бурхливо відреагували на її публікацію, і засипали її сторінку в Instagram теплими словами та побажаннями всього найкращого. До привітань приєдналися й зіркові колеги MARUV, зокрема: Соня Плакидюк, Леся Нікітюк, Тетяна Решетняк, Анатолій Анатоліч та інші.

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