MamaRika показала, як годує сина груддю: особисті фото

Українська співачка MamaRika поступово все більше і більше підпускає фанатів до нової та особистої теми – свого материнства

В одному з інтерв’ю вона розповіла, що їй спочатку було важко наважитись показати свого сина Давида. MamaRika вирішила робити це поступово, спочатку ручку, ніжку, потім головку, всього сина, але поки що без обличчя.

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На цей раз співачка вирішила підпустити шанувальників ще ближче та виклала фото, як годує Давида груддю. Напевно, мало, хто з сучасних мама наважиться на таке, адже деякі навіть не можуть погодувати дитину в кафе/ресторані. А про те, щоб показати процес на фото в соцмережах – годі й говорити.

Проте MamaRika сучасна мама і показує своє життя таким, як воно є. За цю відвертість шанувальники її і люблять.

Фото @mamarika_official

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