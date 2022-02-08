Ексклюзив! Jerry Heil – #ПОШТА: слухати онлайн

Співачка Jerry Heil презентувала нову пісню та кліп #ПОШТА, присвячені сучасним проблемам закоханих

Хоча вона сама ніколи не була у стосунках, їй вдалося розчулити велику кількість слухачів ще до офіційного релізу треку, самим лише тізером в TikTok.

Новий сингл співачки #ПОШТА також вийшов разом із кліпом, задля якого Jerry кардинально змінила образ: нафарбована, у «дорослій» вечірній сукні вона грає одну з головних ролей — і ми бачимо драматичні, але надзвичайно життєві кадри з життя молодої пари. В ексклюзивному коментарі Новому каналу вона поділилась враженнями від зміни свого образа:

– Для багатьох дівчат немає нічого незвичного в тому, щоб одягнутися в довгу вечірню сукню і нафарбувати губи червоним. Але для мене це ціла подія.. тим більше, коли це відеоробота до нової пісні і вся країна спостерігає за тобою, – розповідає співачка.

Як розповідає артистка, на пісню її надихнула книга психолога Гері Чепмена «5 мов любові». Над треком Jerry Heil працювала разом із саунд-продюсером Іваном Клименко, а lyric-video зняла Олена Данилюк.

В даний момент Jerry Heil готує новий альбом, що вийде навесні 2022-го року. Про нього співачка також розповіла багато цікавого ексклюзивно Новому каналу:

– Це перехід в нову еру JERRY HEIL: таку ж відбиту, як раніше, але більш жіночну, ніжну і ліричну. Я ще ніколи не тішилася, коли казали, що я змусила плакати. Але це саме той випадок, коли приємно. Ваші сльози від моїх пісень — прояв їх справжньості і вашої чуттєвості! Чи надовго цей період? Як мінімум, на один ліричний альбом, над яким ми працюємо з Іваном Клименко.

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Jerry Heil продовжує експерименти з більш ліричною та мелодраматичною поп-музикою, які виявляються виключно вдалими. Так, наприклад, зворушлива #Пісня_про _діда — один з ключових треків новорічного EP Jerry «Мандарини і олені» — опинився в топ-20 музичних відео українського YouTube, набравши більше 280 тисяч переглядів.

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