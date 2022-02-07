Мікробікіні від Кім Кардаш’ян: модель вразила відвертим образом (ФОТО)

Американська модель не перестає дивувати шанувальників своїми гарячими фото

На цей раз Кім Кардаш’ян, в рамках реклами свого дизайнерського бренду, похвалилася ідеальною фігурою у дуже відвертому мікробікіні. Фото виклали у акаунт її власного бренду SKIMS – марку, під якою випускається домашній одяг, нижня і коригувальна білизна.

У кадрі Кардашьян позує, тримаючи чорне серце з логотипом SKIMS. Що казати, виглядає вона справді чудово. Це, звісно, помітили і фаната Кім: «Найгарячіша жінка на світі, я клянусь», «Такі фото змушують втратити розум», «Просто витвір мистецтва».

Але не всім підписникам Кім та її бренду сподобався образ моделі: «Тіло виглядає настільки штучним, що я просто в шоці».

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Фото – Getty Images

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