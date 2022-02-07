Джамала – член журі Нацвідбору та Біллі Айліш врятувала фаната: Топ-4 новини шоубізнесу за вихідні

Що відбулось в українському та світовому шоубізнесі за вихідні (5-6 лютого)? Новий канал зараз тобі все розповість! Топ-4 новини шоубізнесу, які стались за вихідні.

Джамала стала третім членом журі Нацвідбору на Євробачення 2022

Стало відомо ім’я третього журі в Національному відборі на Євробачення 2022. І це, звісно, переможниця конкурсу 2016 року, співачка Jamala, що в принципі було очікуваним. Про це повідомив Суспільний мовник.

– Дуже приємно повернутися в Національний відбір знову в телевізійному форматі. Це дуже прикольно. І як ми вже бачимо за цей період із 2016 року — він дав поштовх не лише для наших представників на Євробаченні, а й для розвитку української музики загалом. Завдяки Національному відбору ми дізнались дуже багато нових імен і відкрили безліч цікавої української музики, – розповіла Джамала в коментарі Суспільному.

Нагадаєм, що Новий канал вже писав, хто ще став членами журі: відома українська співачка і телеведуча Тіна Кароль, а також український режисер, сценарист і радіоведучий Ярослав Лодигін.

Євробачення 2022: хто потрапив у вісімку фіналістів Нацвідбору?

Хто буде наступною Королевою Британії? Єлизаветта II назвала ім’я

Весь світ, як завжди, уважно слідкує за життям британської королевської родини. Одне з найактуальніших питань зараз – хто ж стане наступною королевою?

І ось у неділю, 6 лютого, під час святкування свого ювілею на пристолі (70 років) Єлизаветта II назвала ім’я тієї, кого вона бачить своєю наступною.

– Я щиро бажаю, щоб, коли настане цей час, Каміла була відома як королева-консорт, – промовила Єлизавета II у зверненні до громадян.

Це означає, що Камілла, якій зараз 74 роки, буде коронована разом із Чарльзом, якому зараз 73.

– Моя кохана дружина була моєю непохитною підтримкою протягом усього життя, – відреагував на заяву своєї мами принц Чарльз.

Така відзнака для Каміли – дійсно означає велику пошану з боку Королеви Єлизавета II. Адже навіть її чоловік – Принц Філіп, герцог Единбурзький – носив титул принца-консорту, а не короля. Напевно, у Каміли та Єлизавети скалались дуже добрі стосунки.

Італія обрала свого представника на Євробачення 2022

Махмуд і Бланко (Mahmood & Blanco) з піснею «Brividi» представлять Італію на Євробаченні 2022. Хлопці – переможці 72-го Фестивалю італійської пісні в Сан-Ремо, який завершився 6-го лютого. Про це пише eurovisionworld.

Пропонуємо тобі послухати пісню, з якою дует переміг в Сан-Ремо та, з якою він виступить на сцені пісенного конкурсу.

Починаючи з 2015 року співак або музичний колектив, який посів перше місце в Сан-Ремо, автоматично відправляється на Євробачення. Так минулого року і потрапив на пісенний конкурс гурт Maneskin.

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Біллі Айліш врятувала свого фаната на концерті

Американська співачка Біллі Айліш зупинила свій концерт, адже побачила, що одному з її фанатів стало погано

Під час виступу на State Farm Arena в Атланті Біллі помітила одного зі своїх шанувальників, якого затиснули перед сценою. Про це пише Daily Mail. Співачка зупинила свій виступ, попросила людей розійтись, щоб хлопець міг подихати і покликала медиків, які б допомогли йому.

Біллі Айліш продовжила концерт тільки тоді, коли хлопець прийшов до тями.

– Я чекаю, доки люди будуть в порядку і безпеці і тільки тоді продовжу концерт, – сказала співачка у мікрофон, отримавши у відповідь бурні овації.

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Фото – Getty Images, @jamalajaaa

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