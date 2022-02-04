Біллі Айліш знову пофарбувалась: в який колір на цей раз? (ФОТО)

Американська співачка Біллі Айліш любить експерементувати зі своїм волоссям, вона часто фарбує його в різні кольори

Здавалось, зовсім нещодавно вона стала блондинкою і мала дати волоссю відпочити. Але ні, тепер Біллі Айліш знову брюнетка.

Селфі зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото, зробленому крупним планом, співачка в чорній, захисній масці, яка в тон її волосся.

– Вона повернулася, – підписала пост Біллі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

Фанати здивувались таким швидким змінам співачки. Дуже сподіваємось, що з волоссям Біллі все буде добре, адже така часта зміна кольору волосся може призвести до його пошкодження.

Фото @billieeilish

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