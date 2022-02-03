Євробачення 2022: Тіна Кароль увійшла до складу журі Нацвідбору

Нарешті стало відомо ім’я першого члена журі у Національному відборі на Євробачення 2022

Співачка Тіна Кароль оцінюватиме виступи українських артистів на Нацвідборі. Про це повідомив Суспільний мовник в своєму офіціному Instagram. У дописі оранізатори пояснили свій вибір.

– 2006 року в Афінах Тіна Кароль із піснею «Show me your love» представляла Україну на конкурсі «Євробачення», де посіла сьоме місце. 2007 року була членкинею журі національного відбору. За свою 19-річну кар’єру народна артистка має понад 20 музичних та телевізійних премій, – повідомило Суспільне.

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Нагадаєм, що фінал Національного відбору на Євробачення 2022 відбудеться вже 12 лютого.

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У шорт-ліст фіналістів портапило 8 учасників, з яким ми з тобою будемо обирати одного. Всі деталі ти можеш прочитати тут. Також ти можеш послухати пісні тих учасників, які боролись за вихід у фінал Нацвідбору.

Крім цього, зовсім нещодавно організатори представили макет головної сцени Нацвідбору на Євробачення 2022.

Фото @tina_karol

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