Усі пісні учасників Національного відбору на Євробачення 2022 можна послухати просто зараз на сайті Нового каналу! Один із цих треків прозвучить на міжнародній арені, тому мерщій вмикай їх і вибирай фаворитів (СПИСОК ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Меломани з усього світу вже готуються до головного музичного свята року — конкурсу Євробачення 2022! Міжнародні пісенні змагання відбудуться в Турині, столиці регіону П’ємонт на півдні Італії. Перший та другий півфінали заплановані на 10 та 12 травня, а грандіозний фінал – на 14 травня.

Україна активно готується до участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022. Вже у суботу, 12 лютого, пройде фінал Нацвідбору на Євробачення 2022, у якому визначать представника на пісенний конкурс від України.До речі, цього року Україна змінила формат вибору свого представника на Євробачення. Тому слідкувати за новинами варто дуже уважно!

Євробачення-2022: коли відбудеться нацвідбір та імена учасників конкурсу

«Євробачення-2022»: де і коли дивитись фінал нацвідбору на конкурс

Євробачення 2022: усі пісні учасників Нацвідбору в Україні

Нацвідбір на Євробачення 2022: ROXOLANA – GIRLZZZZ

На створення треку GIRLZZZZ учасницю Нацвідбору на Євробачення 2022, співачку Роксолану надихнула українська народна пісня «Летіла зозуля». Що з цього вийшло, слухай просто зараз:

Нацвідбір на Євробачення 2022: гурт Cloudless — All be alright out now

Український гурт Cloudless бере участь у Нацвідборі на Євробачення вже вдруге. Слухай пісню All be alright out now, з якою колектив спробує свої сили цього року:

Нацвідбір на Євробачення 2022: Our Atlantic — Моя любов

Український гурт Our Atlantic поєднав у своїй конкурсній пісні “Моя любов” кілька стилів — поп, диско, соул та «вусатий фанк» 70-х. Своїм треком музиканти намагаються привернути увагу до актуальної теми аб’юзу. Що з цього вийшло, слухайте просто зараз:

Нацвідбір на Євробачення 2022: Kalush Orchestra — Стефанія (уривок)

Поки ще офіційного релізу треку для Нацвідбору на Євробачення 2022 не було, але Kalush Orchestra потішили своїх фанатів хоча б уривком свого творіння. Слухайте та чекайте на повний трек “Стефанія” 11 лютого:

Нацвідбір на Євробачення 2022: Barleben — Hear My Words (demo-version)

У свою пісню Hear My Words артист Barleben вклав дуже важливий сенс. він співає про те, що навіть у найтяжчі часи потрібно пам’ятати про любов, адже вона може змінити все та спонукати до дій. Слухайте вже зараз:

Нацвідбір на Євробачення 2022: Michael Soul — Demons

У 2019 році Michael Soul став фіналісом національного відбору на Євробачення 2019 у Білорусі, а тепер він спробує свої сили в українському Нацвідборі з піснею Demons. Пропонуємо послухати:

Нацвідбір на Євробачення 2022: Alina Pash — Тіні забутих предків

Прем’єра пісні відбудеться 11 лютого.

Нацвідбір на Євробачення 2022: WELLBOY – Nozzy Bossy

Прем’єра пісні відбудеться 11 лютого.

