Євробачення 2022: Якою буде сцена Національного відбору?

Організатори показали, де буде виступати вісімка фіналістів

До фіналу Національного відбору на Євробачення 2022 залишається менше двох тижнів. Фіналісти готують свої номери, а організатори масштабної події готують для них сцену.

У суботу, 12 лютого, обирати представника від України на Євробачення 2022 будуть у концертному залі НАУ, про що було заявлено раніше. І ось коли до Нацвідбору залишається всього нічого, організатори представили макет головної сцени.

Фото сцени було опубліковано в офіційному акаунті Нацвідбору на Євробачення. Зі знімку можна зрозуміти, що журі сидітиме прямо навпроти конкурсантів, які будуть виступати, а не збоку, як це було раніше. Імена членів журі досі тримають в таємниці.

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 відбудеться в суботу, 12 лютого, в концертному залі Національного авіаційного університету. Ведучою стане Маша Єфросініна, а за лаштунками з учасниками спілкуватиметься багаторічний коментатор Євробачення та один з трійки ведучих Євробачення 2017 Тімур Мірошниченко. Цього року Нацвідбір транслюватиме лише Суспільний мовник.

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