Синтія Ніксон – про відсутність Саманти у продовженні Секс у великому місті

Селебриті розповіла, чому їй сподобався хід сценаристів серіалу

Ні для кого не секрет, що продовження культового серіалу «Сеекс у великому місті» під назвою «І просто так…» вийшло без участі акторки Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс. Творці серіалу вивели її персонажа з історії, пояснивши це її переїздом до Лондона. За сюжетом, красуня покинула Нью-Йорк через те, що Керрі відмовилася від її послуг піар-агента та образилася на інших подруг, які її не підтримали. І все це сценаристи видали у першій же серії ледь не у перших хвилинах. Такий хід однозначно припав до душі виконавиці ролі Міранди Джонс акторці Синтії Ніксон.

«Я подумала, що це було чудово. Я маю на увазі, що мені подобається, як ми пояснили все одразу у першу хвилину І я маю сказати — спойлер для тих із вас, хто ще не бачив — але я відчував, що квіти на похороні були просто чудовим жестом. Мені подобається, що ми іноді зв’язуємося з нею. Я люблю це», – зізналася Синтія Ніксон у програмі Watch What Happens Live.

Нагадаємо, що фінальний епізод першого сезону «І просто так…» вийде вже в четвер, 3 лютого. Чи продовжать серіал на другий сезон, поки невідомо.

Фото: Getty Images

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