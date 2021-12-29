Як насправді звати Керрі Бредшоу з «Секс у великому місті?»

Творці проекту розкрили таємницю, яка шокувала фанатів

Здавалося б, що після стількох років перегляду серіалу «Секс у великому місті» кожна шанувальниця цієї історії може цитувати усі репліки героїнь напам’ять, розповісти усі факти та назвати кожного хлопця, з яким були чотири нью-йоркські подруги. Загадками у серіалі завжди залишалися життя Керрі, Міранди, Шарлоти та Саманти до переїзду у Нью-Йорк.

І ось раптово у ребуті «І просто так…» творці серіалу відкрили таємницю, про яку довгі десятиліття ніхто і не думав, – яке ж повне ім’я Керрі Бредшоу. Виявилося, що звати журналістку та письменницю Керолайн. І про це ми дізналися від продавця у магазині біля квартири Керрі.

Не знаю, як ти, але ми шоковані. Як тепер з цим жити? Керолайн…

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