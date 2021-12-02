Бен Аффлек вперше прокоментував возз’єднання з Дженніфер Лопес

Селебриті зізнався, що вважає поновлення стосунків з коханою найкращим рішенням у житті

Роман актора Бена Аффлека та співачки та акторки Дженніфер Лопес зараз є однією з найгарячіших тем у світовому шоу-бізнесі. А все тому, що пара не просто почала зустрічатися, а відновила стосунки через 17 років. Тоді у далекому 2003 році через надмірну увагу ЗМІ закохані не витримали тиску та розсталися. Але Бен та Дженніфер засвоїли той урок і зараз майже не дають коментарів щодо свого роману.

Проте, у нещодавньому в інтерв’ю WSJ. Magazine 49-річний Бен Аффлек таки трохи поговорив про свої стосунки з Джей Ло. Зокрема, він зізнався, що відновлення стосунків з Дженніфер Лопес – одне з найкращих рішень у його житті.

«Іноді я думаю над тим, що можу поділитися своєю великою історією любові з усім світом. Справді, це було чудовим рішенням – повернутися до своєї коханої жінки. І я можу сказати, що вдруге наші стосунки стали лише кращими, тому що ми тепер більш досвідчені», — зізнався актор.

Також знаменитість розповів, що вдячний за другий шанс у кар’єрі та в особистому житті.

«Мені дуже пощастило у житті, що я скористався другим шансом, і я знаю, що інші люди навіть не отримують першого шансу. У мене були другі шанси в моїй кар’єрі і другий шанс у моєму звичайному житті. Життя важке, і ми завжди терпимо невдачі і, сподіваюся, навчаємось на цих невдачах. Єдине, що вам дійсно потрібно — використовувати можливості, зростати та отримувати урок зі своїх помилок, — це другий шанс. Я напевно намагався використати їх. Я не завжди досягав успіху, але в тих випадках, коли у мене виходило, це виявлялося визначальними аспектами мого життя», — підсумував Аффлек.

Більше коментувати стосунки з Дженніфер Лопес Бен Аффлек не став. Зірка зрозумів, що нерозумно ділитися зі всім світом своїм коханням. Що ж, як кажуть, щастя любить тишу.

Фото: Getty Images

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