Дженніфер Лопес зізналася, чи готова вийти заміж за Бена Аффлека

Селебриті прокоментувала своє можливе заміжжя

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес просто купається у запитаннях журналістів щодо її стосунків з актором Беном Аффлеком. Всіх цікавить, чи увінчається нова спроба парочки весіллям. Тому і в інтерв’ю співачки щодо її нового фільму «Виходь за мене» для The Today Show не обійшлося без запитань про заміжжя в реальному житті.

Обговорюючи фільм, журналістка спитала Джей Ло, чи готова та знову сказати «так». Як виявилося, після трьох шлюбів зірка досі вірить в офіційний союз.

«Я не знаю. Думаю, що так. Ви знаєте мене, я романтик, завжди була. Я була одружена кілька разів. Я досі вірю у «жили довго й щасливо». На сто відсотків», – відповіла Дженніфер.

“You know me, I’m a romantic.” –@JLo to @hodakotb on whether she would consider getting married again pic.twitter.com/kvpimNZp36

— TODAY (@TODAYshow) November 18, 2021