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Дженніфер Лопес зізналася, чи готова вийти заміж за Бена Аффлека

Дженніфер Лопес зізналася, чи готова вийти заміж за Бена Аффлека

Селебриті прокоментувала своє можливе заміжжя

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес просто купається у запитаннях журналістів щодо її стосунків з актором Беном Аффлеком. Всіх цікавить, чи увінчається нова спроба парочки весіллям. Тому і в інтерв’ю співачки щодо її нового фільму «Виходь за мене» для The Today Show не обійшлося без запитань про заміжжя в реальному житті.

Обговорюючи фільм, журналістка спитала Джей Ло, чи готова та знову сказати «так». Як виявилося, після трьох шлюбів зірка досі вірить в офіційний союз.

«Я не знаю. Думаю, що так. Ви знаєте мене, я романтик, завжди була. Я була одружена кілька разів. Я досі вірю у «жили довго й щасливо». На сто відсотків», – відповіла Дженніфер.

Схоже, що на весілля Бена Аффлека та Дженніфер Лопес таки можна сподіватися. Чекаємо подальших новин від пари. Так хочеться щасливого казкового фіналу у цій непростій історії.

Фото: Getty Images

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