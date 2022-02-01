Євробачення 2022: Хто буде представляти Іспанію? У чому скандал?

Днями в Іспанії було обрано представника на Євробачення 2022. На іспанському фестивалі Benidorm за підсумком спільного голосування професійного журі та глядачів переможницею визначили співачку Chanel із піснею SloMo. Проте такий вибір сподобався далеко не всім глядачам, зараз розповімо чому.

Чому перемога Chanel викликала обурення у мережі?

Шанувальники не очікували, що саме Chanel стане представницею на Євробаченні 2022 у Турині. За результатами голосування телеглядачів, фаворитами були Rigoberta Bandini таTanxugueiras. Але після голосування професійного журі та демоскопічного журі (суддівська колегія, що складається з вибірки іспанського населення) все змінилося. Голосування на іспанському відборі проводиться таким чином, що професійне журі має 50% голосів, а телеглядачі та демоскопічне журі – по 25%.

Тепер фанати у Twitterзвинувачують одну з суддей Мірьям Бенедітед у тому, що до фестивалю Benidorm вона працювала з Chanel, а тому підсудила артистці. У свою чергу, співачка стверджує, що не контактувала з суддею понад чотири роки.

Яка реакція іспанського мовника?

Національна телекомпанія RTVE закликає прийняти результати голосування феестивалю Benidorm і той факт, що Chanel представлятиме Іспанію на Євробаченні 2022 у Турині. Також вони заявили про свій намір розпочати спільні обговорення, щоб покращити Benidorm Fest надалі.

Що відомо про представницю Іспанії на Євробчаенні 2022Chanel?

Chanel – співачка, танцівниця та актриса, яка народилася на Кубі і живе в Іспанії з чотирьох років. Конкурсну пісню SloMo для неї написала команда авторів, яка працювала з такими виконавцями, як Мадонна, Black Eyed Peas, Брітні Спірс, Рікі Мартін, Мерайя Кері та Нікі Мінаж.

Нагадаємо, що пісенний конкурс Євробачення 2022 відбудеться 10, 12 та 14 травня. Приймати конкурс буде місто Турин, Італія.

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