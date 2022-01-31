Фіналісти Національного відбору на Євробачення 2022 року від України

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2022: повний список публікує сайт Нового каналу

«Суспільне» та Friends Production провели прес-конференцію, на якій оголосили фіналістів Національного відбору на Євробачення 2022 від України. Ми уважно стежили за тим, що відбувалось, щоб першими повідомити імена кандидатів на участь у міжнародному пісенному конкурсі. Додай сайт Нового каналу в закладки, щоб не пропустити важливу інформацію!

Фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2022: повний список

Alina Pash, «Тіні забутих предків»

Wellboy, Nozzy Bossy

Cloudless, «All be Alright»

LAUD, «Head Under Water»

Michael Soul, Demons

Kalush Orchestra, «Стефанія»

Our Atlantic, «Моя любов»

ROXOLANA, «Girls»

Нагадаємо, вже 12 лютого відбудеться фінал Національного відбору на Євробачення 2022, за результатами якого стане відомо, хто представить Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Турині (Італія) цього року. Чекати лишилося зовсім трохи! А поки пропонуємо тобі послухати та оцінити усі пісні учасників Національного відбору на Євробачення 2022.

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