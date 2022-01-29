«Євробачення-2022»: де і коли дивитися фінал нацвідбору на конкурс

Пісенний конкурс «Євробачення-2022» цього року відбудеться в місті Турин (Італія) 10, 12 та 14 травня

А поки що українці вже чакають національний відбір, подачу заявок на який вже завершено. Подивитись пряму трансляцію фіналу можна буде 12 лютого на Суспільному, час поки що, звісно, невідомий. Представники Суспільного також кажуть, що компанія створить резервний запис виступу переможця нацвідбору для показу під час проведення Євробачення-2022 та забезпечить постановку номера в італійському Турині.

Наразі відомо, що заявки на участь подавали такі артисти: Wellboy, Roxolana, hutrom, Gorim!, Cloudless, Michael Soul, LAURA MARTI, Sowa, Тонка, Nazar YA, Софія Іванько, Софія Шанті, Eria, IDXO, Uliana Royce та Alina Pash. Про це повідомив Instagram-журнал Muzvar.ua.

Нагадаєм, що цього року нацвідбір відбудеться за новими правилами. Тепер учасники не будуть проходити через два півфінали та фінал. На Суспільному проведуть тільки фінал.

Фото – iStock

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