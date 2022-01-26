Alina Pash звинуватила Kalush Orchestra у плагіаті

І цього року Нацвідбір не обходиться без скандальчиків

Фіналістка Національного відбору на Євробачення 2022 Alina Pash натякнула на плагіат/запозичення інших фіналістів Нацвідбору Kalush Orchestra в останньому відео, яке вони виклали у своєму Instagram.

У ролику, де гурт співає народну щедрівку під свій музичний супровід, звучить звучить контрабас, який співачці Alina Pash нагадує партію з її пісні BOSORKANIA. Своїми думками щодо цього дівчина поділилася у своєму Instagram.

«Мені паскудно від того, що хтось називає себе митцем, артистом, хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні, а, насправді, просто в переддень так нагло користується, знаєте, ніби кінь пасеться на чужій галявині, а вона зрозуміло чия», – прокоментувала Аліна.

Цю тему дразу підхопила Instagram-сторінка Eurovision.ua, яка взялася порівняти фрагменти із записів Kalush та Bosorkanya. Гурт Kalush мовчати теж не став і відреагував у коментарях під цим же постом.

«Йо, в цій щедрівці схожий контрабас, ок, але це не наш трек) це щедрівка, то шо слова народні нікого не смущає?» — написали учасники гурту.

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