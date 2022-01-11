Лайфхаки ідеальної зими від відомого гумориста

Валентин Міхієнко з Improv Live Show, яке Новий канал покаже навесні 2022 року, розповів про три важливі зимові завдання

Якщо ви думаєте, що зимової хандри не буває у відомих особистостей, то помиляєтеся. Та якщо знаєш, як її подолати, а ще краще їй запобігти, то нестрашно. Учасник Improv Live Show, який покаже Новий канал, Валентин Міхієнко поділився своїми лайфхаками ідеальної зими. Заносьте до свого календаря топ-3 дії, які обов’язково потрібно зробити!

Полетіти в тепло

– Я терпіти не можу зиму, мені дуже складно, тому перше, що раджу зробити, – це полетіти в теплі краї. Єдиного разу, минулого року, я провів там 20 днів і був щасливий, – ділиться Валік. – Коли в найсильніші холоди, січень-лютий, хоч на трішки, хоч на тиждень (але в ідеалі три) летите кудись у тепло, то зима минає дуже швидко. Не встигаєш зануритися в депресію. Не назбирали цього року? Поставте собі за мету зробити це наступного.

Спробувати новий вид спорту

– Звісно, ви можете робити щось звичне, але я раджу навчитися нового. Катаєтеся на сноуборді, спробуйте лижі. І навпаки. На ковзани станьте! – каже Міхієнко. – Що стосується мене, то я один раз спробував сноуборд, дуже сильно впав, і поки що все (сміється).

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Розкатати ковзанку

– Обов’язково зробіть це на вулиці! – радить імпровізатор. – Вибираєте місце, щоб не заважати людям, довго тупцюєте по ньому, потім однією ногою катаєте. І вже коли з’являється лід, розкатуєте його до ідеального. Все готово! Веселіться з друзями. Усі думають, що це роблять лише діти. Але ж ні! (усміхається).

Improv Live Show з ведучим Олександром Педаном та класними імпровізаторами Валентином Міхієнком, Ромою Міщеряковим та Володимиром Шумком Новий канал покаже навесні 2022 року.